大難不死 雲吸至8598米高空 滑翔傘紅人遭冰封

稱非挑戰世界紀錄 憑意志力控制着陸 內地知名滑翔傘愛好者「六哥」上周六在甘肅省西部與青海省東北部交界線上祁連山滑翔飛行時，意外被雲吸至海拔8,598米高空，全身多處結冰。他僅憑藉意志力控制滑翔傘，最終安全着陸，大難不死。

六哥起飛高度是3,000多米，滑翔傘失控無法降落，最後到達8,000多米高空，飛行落差逾5,000米。根據拍攝畫面，他的臉部直接裸露空中，全身多處結冰、附滿冰碴，仍保持控制滑翔傘意識。他事後坦言有關經歷是一場事故，而非有意挑戰世界紀錄，又形容高空飛行期間感覺缺氧，雙手及面部暴露空氣之中，感到非常寒冷。

氣溫約-40℃ 氧氣稀薄 另一滑翔傘愛好者歐先生透露，六哥在內地滑翔傘圈內，屬「神話般的存在」，心理質素非常強大，是次飛行高度可申請健力士世界紀錄，誰也不敢不帶氧氣瓶到達如此高度。他表示，行業規定只能在5,000米以下高空飛行，一般玩家都會準備好禦寒裝備，理由飛到2,000米高空就已經很冷，如果飛到8,000多米，氣溫約是-40℃，氧氣非常稀薄，世界上也有很多被雲吸到6,000米至7,000米高空案例，幾乎無人能活着下來。

疑未報備飛行 當局調查 另有知情人士透露，六哥雖有滑翔傘飛行執照，但沒有報備事發當天飛行，起飛場地也無報備空域。官方部門目前已立案介入調查，六哥正在恢復身體，不願意被網民再繼續關注事件。本報綜合報道