兩岸國際

山東廠房爆炸升蘑菇雲5死

山東省高密市仁和化工園區內一間廠房昨天接近中午發生爆炸事故，現場一度升起「蘑菇雲」，當地消防救援隊伍已派出55車、232人到場處置。爆炸廠房屬於道化學有限公司，該公司致力開發與生產農藥及醫藥等。截至昨晚7時25分，高密市應急管理局證實事故造成5人死亡，6人失聯，19人輕傷。（綜合報道）
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