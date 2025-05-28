湖南養殖戶污染河段需整改

湖南省慈利縣漊水長潭河段水域自3月以來，出現顏色異常等情況，溶洞亦堆滿垃圾。慈利縣人民政府日前通報，針對有關問題，市縣兩級政府組織多部門聯合行動，已立案查處5間涉嫌環境違法養殖場，同時責令19間養殖場（戶）整改，並現場指導整改15間問題較輕養殖戶。（綜合報道）