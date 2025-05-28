5月28日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月28日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
湖南養殖戶污染河段需整改
湖南省慈利縣漊水長潭河段水域自3月以來，出現顏色異常等情況，溶洞亦堆滿垃圾。慈利縣人民政府日前通報，針對有關問題，市縣兩級政府組織多部門聯合行動，已立案查處5間涉嫌環境違法養殖場，同時責令19間養殖場（戶）整改，並現場指導整改15間問題較輕養殖戶。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250528-0528_00178_028/湖南養殖戶污染河段需整改
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc