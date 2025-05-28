涉案財物提前拍賣 助企業追損失
【本報綜合報道】內媒周日報道，浙江省嘉興海寧市警方早前使用創新做法管理涉案財物，當地一間紡織公司財務主管張×利用職務便利侵佔公司超過5,700萬元（人民幣‧下同，約6,213萬港元）用於購買豪車、奢侈品並贈送情婦。案發前，張×因開豪車不敢停放在公司而引起懷疑，最後認罪。
警方扣押張×10輛豪車及奢侈品等財物，為了解決保管難題，海寧成立執法辦案管理中心，設立公檢法共管區，並由第三人專業管理。車輛定期保養維護，奢侈品等分類保管，確保財物價值。以往涉案財物需待判決後處置，容易造成貶值。此次經協商並徵得張×同意，警方在偵查階段先行拍賣8輛權屬清晰的汽車，成交價逾500萬元（約545萬港元），其中一輛汽車貶值率甚至不足一成。拍賣款項事後迅速返還張×任職企業，緩解僱主經營壓力。
法院一審以職務侵佔罪判處張×12年有期徒刑，併罰金80萬元（約87.2萬港元），責令退賠剩餘損失。
海寧警方另依託智能化管理平台，實現涉案財物線上流轉、遠程示證及高效處置，年均處理超過7萬件物品，大幅提升辦案效率。
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