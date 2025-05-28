華刑警赴緬查電騙 曾收死亡威脅

【本報綜合報道】國新辦前天在北京舉行「新旅程上的奮鬥者」中外記者見面會，其中一名來自浙江省溫州市刑警講述參與境外反詐經歷。他曾與持槍武裝人員正面遇上，也收到過犯罪集團死亡威脅，中緬警方在停戰間隙進入詐騙園區取證。

溫州市公安局刑事偵查支隊副支隊長楊國強是名刑警，剛從境外反詐前線回國。他在會上表示，曾多次前赴境外參與國際執法合作，成功打掉包括緬北果敢「四大家族」在內一大批賭詐犯罪集團。此案亦是楊國強印象最深刻跨國案件，直言最大挑戰是疑犯、犯罪地點、犯罪證據都在境外，為偵辦帶來不少困難。

停戰間隙入園區取證 中方專案組通過數據研判及調查取證，釐清明家犯罪集團組織架構、核心成員身份及產業分布，在執法合作大框架下，中緬警方成立聯合調查組，冒戰事風險赴果敢現場勘察。楊國強表示，當時戰區情況非常複雜，通行管制、通訊受阻，隨時冒流彈、地雷等未知風險。執法人員利用停戰間隙，只有兩小時取證，盡量帶走帳單及電腦等物證，針對整宗案件形成完整嚴密證據鏈條，發揮關鍵性作用。