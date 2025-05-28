聯合航空波音客機 引擎噴火煞停起飛

原由北京往三藩市 公司稱不明故障 美國聯合航空旗下一架波音777客機前天準備由北京飛往加州三藩市時，右邊引擎在起飛階段竄出火光，最終需要煞停及中斷起飛。聯合航空翌日承認，上述客機因技術問題而無法起飛，昨午航班亦已取消，後續會安排補發。

涉事航班編號為UA889，於前天下午5時45分左右從北京首都國際機場出發，預計同日下午抵達三藩市國際機場，飛行時間約11小時。一名坐在客機右方靠近窗口乘客透露，他聽到飛機在跑道加速過程中傳來異響，之後目睹右側引擎下方閃現火光。他宣稱感覺到機頭當時正微微抬起，不過機輪尚未離地，客機隨後急煞。

乘客稱左右引擎俱有火 當客機停在跑道之上，該名乘客稱大批消防員隨即趕來，朝左右兩側引擎猛噴液體，並指機長發表廣播時語氣輕鬆，通知眾人右邊引擎出現問題，並說：「看上去只有一個引擎是到不了三藩市。」

另一名乘客透露，當他落機後發現右邊引擎正在起火，左邊引擎也有火光閃爍。

事件曝光後，北京首都國際機場消防救援管理中心翌日凌晨僅稱，暫不便透露與火情有關訊息。聯合航空北京辦事處工作人員則指，上述航班的確發生了機械故障，具體原因不明，已與機場方面一起協調，安排向受影響的旅客提供住宿。

可載276人 機齡逾27年 內地資深機長估計，客機引擎在起飛過程中發生故障，故中斷起飛，又指引擎噴火，說明有可能已嚴重損壞。另一名工程師提到，若引擎持續噴火，即代表不斷燃燒，那麼情況就會緊急一些。

資料顯示，故障客機設有276個座位，機齡超過27年。本報綜合報道