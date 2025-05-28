王毅促中非團結 同反對強權

王毅

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部長王毅周一在北京集體會見非洲國家駐華使節，並共同慶祝「非洲日」。王毅表示，國際形勢愈是變亂交織，中非就愈要加強團結合作，共同反對強權政治，倡導多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，促進貿易和投資自由化便利化。

慶祝非洲日 倡投資便利化 中國外交部發言人毛寧昨日介紹，共同慶祝「非洲日」是中非傳統，今年雙方紀念「非洲日」的主題是「中非團結創未來」。非洲50多國駐華大使或臨時代辦、非盟駐華代表等出席活動，王毅發表講話指出，當前冷戰思維、霸道霸凌逆流湧動，多重風險挑戰相互疊加，和平、發展、安全、治理四大赤字日益擴大。他認為，面對不公和強權，妥協退讓沒出路，只有據理力爭、堅決鬥爭才能維護自身正當權益。

王毅呼籲，中非珍惜中非傳統友誼，堅定團結合作的信心；深化務實合作，匯聚共同發展的共識；辨清百年變局方向，不斷壯大全球南方的力量。中方將一如既往在國際和地區事務中堅定支持非洲國家的正義立場，切實糾正非洲遭受的歷史不公，堅定支持其在國際舞台上發揮更大作用。