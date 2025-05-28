李強晤馬國總理 冀深化溝通

【本報綜合報道】中國國務院總理李強前晚在吉隆坡會展中心會見馬來西亞總理安華。李強指中方願同馬來西亞保持密切高層交往，加強戰略溝通，築牢中馬命運共同體政治互信基礎。

願推互免簽證協定 李強表示，雙方要不斷擴大貿易、投資等合作規模，聚焦數碼經濟、綠色經濟、人工智能等前沿領域，促進產供鏈、價值鏈等融合發展，紮實推進兩國雙園、東海岸鐵路等重點項目建設，做強中馬命運共同體經濟增長引擎。他又指中方願同馬方實施好互免簽證協定，深化文化、教育、衞生及體育等人文交流合作。

此外，李強亦提及當前單邊主義、保護主義抬頭，世界經濟增長乏力，中國、東盟、海合會國家作為經濟全球化參與者及受益者，應加強協調配合，共同堅持開放區域主義及真正多邊主義。

安華表示，中國是馬來西亞的好鄰居及好夥伴，願同中方攜手努力，全力落實訪問重要成果，持續擴大貿易投資合作，做大做強兩國雙園、東海岸鐵路等重點項目，拓展新能源、金融、資源、人工智能、民生等領域合作。