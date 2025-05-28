軍工設施保護條例 列明範圍設責任制

防間諜行為 9‧15起強化管理單位 為了保護重要軍工設施安全，保障其使用效能，加強國防現代化建設等，國務院及中央軍委日前公布《重要軍工設施保護條例》（下稱《條例》），其中明確重要軍工設施範圍及各方責任，亦強化管理單位責任義務等，由9月15日起施行。

檔案庫港口鐵路等適用 《條例》共有7章51條，首先列明重要軍工設施範圍適用於重要武器裝備科研、生產、試驗、存儲等活動建築、場所及裝置，包括檔案庫、通訊中心、數據中心、專用港口、碼頭、機場、鐵路專用線、專用鐵路及專用公路等。同時，它亦寫明各方責任，並規定依法保護重要軍工設施範圍，明確國務院有關部門、地方人民政府、有關軍事機關及重要軍工設施管理單位等職責。

另外，《條例》亦規範重要軍工設施保護區劃定，明確重要軍工設施通過劃定重要軍工設施保護區實施保護，規定重要軍工設施保護區範圍劃定、調整程序及要求。它也明確重要軍工設施保護措施，規定重要軍工設施保護區應當採取管控進入等安全防護措施，明確重要軍工設施保護區外圍安全控制範圍有關保護要求，並對利用重要軍工設施展開重大科研試驗活動等特殊情形保護作出規定。

最後，《條例》提及強化重要軍工設施管理單位責任義務，明確建立健全保護責任制、實施全過程安全管理、制訂應急預案、開展安全保護風險評估等職責，並明確內部治安保衞等方面要求。它另提到加強各方面保障監督，明確編制國民經濟及社會發展規劃等應統籌重要軍工設施保護需要，強化行業主管部門及地方人民政府監督檢查、綜合治理責任。

區內禁止攝影錄音描繪 值得留意的是，《條例》第14條列明，未經重要軍工設施管理單位同意，禁止重要軍工設施管理單位以外人員、車輛、船舶等進入重要軍工設施保護區，禁止對重要軍工設施保護區進行攝影、攝像、錄音、描繪及記述。如構成違反治安管理行為，由公安機關依法給予治安管理處罰；若構成間諜行為，尚不構成犯罪，由國家安全機關依法處罰；一旦構成犯罪，依法追究刑事責任。本報綜合報道