特朗普徵歐盟稅 關係變劍拔弩張

今年4月2日，特朗普政府威脅對歐盟商品加徵「對等關稅」20%，歐盟已公開反建議，希望推動歐美互免關稅。4月9日華府宣布啟動90天寬限期，期間歐盟商貿要員前往華盛頓洽商互降關稅事宜，但經過40多天仍不果。5月23日，特朗普在Truth Social社交平台公開威脅，由於談判沒有進展，他建議於6月1日對歐盟商品徵收高達50%關稅。現時則同意將關稅押後至7月9日生效。

漫天開價 對手苦惱 特朗普之所以急於向歐盟施壓，主因是剛結束的G7財長會議上，眾財長淡化美國強徵關稅的議題，其實是在採拖字訣。特朗普也意識到，在7月寬限期前，美國難以就全球貿易達成全面協議。除了已與英國達成協議外，日本、南韓均在拖延中，令特氏急於對歐盟展現強硬態度，要歐盟短期內就範。

歐盟貿易專員塞夫措維奇，對特朗普的威脅回應道：「協議應建立在相互尊重而非威脅之上。」不過，特朗普日前提出，他已不尋求與歐盟達成關稅協議，同時重申，若歐洲企業選擇在美國設廠生產，則可免除關稅，並願意在企業建廠期間給予關稅緩衝。

一名歐洲議會國際貿易委員會成員，接受德國媒體訪問時分析，特朗普明顯是採「開高價」策略，期望歐盟能以10億美元計的對美投資，作為關稅減免的條件。然而，歐盟作為一個制度化組織，所有決策需通過合理程序外，也要考慮不同的政治限制。

針對特朗普指摘關稅協商毫無進展，歐盟方面反映國際貿易專員一直積極接觸美方，但總找不到具有實權、可作出實質承諾和決定的美國官員。更令歐盟困擾的，是如何與特朗普及其團隊討價還價，因美方總是提出天價要求，令歐方商貿協商團隊正在評估堅持到甚麼程度，才可迫使美方作出合適的讓步。

歐盟最難接受的是，特朗普總是強調美國對歐盟商品每年存在超過2,000億美元的逆差，卻未提及美國在金融及資訊服務方面，對歐盟也存在巨額順差，兩者基本上是可相互抵銷的。在全球普遍傾向抵制美國加徵關稅的情況下，若談判破裂，歐盟料將採取強硬報復措施，除先前批准對價值210億歐元的美國商品徵稅外，還可能視乎情況對高達950億歐元的美國商品實施第二波制裁。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻