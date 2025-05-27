2024年度福島核污水產量創新低

【本報綜合報道】日本福島第一核電站2024年度產生的核污水日均約70噸，低於2023年度約80噸，是核災以來最少。核污水產生量近年來呈減少趨勢，除了各項對策得到推進之外，降雨量較少也是主要原因。東電設定的目標是到2028年度，把核污水產生量控制在50至70噸左右。

採措施防雨水滲入廠房

在福島第一核電站，為冷卻1至3號機組燃料碎片而注入的水變成核污水，與流入核反應堆廠房的雨水及地下水混合，導致水量增加。東京電力公司把通過多核素去除設備（ALPS）基本除去氚以外放射性物質後的核污水排放入海。東電稱，採取對策前的2014年5月產生量為日均約540噸，東電之後建成凍土遮水壁等，通過廠房前方吸取地下水的井和廠房周邊土壤冰凍防止地下水滲入。2024年度推進避免雨水滲入地下的鋪裝工程，加上年降水量為往年的約60%，因此日均核污水產生量僅約70噸。假設降雨量與往年持平進行計算後，核污水量也約為80噸，與2023年度同樣水平。