儲備米直接供零售商 日政府遏價格上漲

原用競標制致協會囤積 僅7%流入市面 日本農林水產大臣小泉進次郎昨日公布釋放儲備米新方式，把競標制改為由政府任意選定大型超市等零售商，通過「隨意合約」方式直接供貨，釋放量為30萬噸，將視需求追加釋放。

擬改革農政鼓勵民眾種米 按照計劃，釋放的儲備米為2021年和2022年產，將以每60公斤約一萬日圓（約550港元）出售給商家。由國家承擔運輸至各地的費用，確保包含成本後的店舖零售價維持在每5公斤約2,000日圓（約110港元）。為了讓平價儲備米廣泛流通至全國，政府還將研究網上銷售，並修改此前阻礙流通渠道擴大的條件。小泉進次郎上周六在北海道札幌市出席意見交換會時指出，希望從根本上改革實現具有中長期視野的農政，讓大家願意種植大米。

3月以來，日本政府分四次累計投放41萬噸儲備米。據農林水產省數據，截至上月末真正流入零售市場的儲備米僅7%。農協通過競標收購大部分儲備米，僅3月和4月兩次就囤積約20萬噸大米。經濟學家、前財務省官員高橋洋一指出，農協買走了大部分儲備米形成壟斷，當然能隨意定價。

著名農業政策專家、經濟學者山下一仁表示，米荒是對日本農業政策和民生主權的警告。如果自民黨與農協間的利益交易不能打破，權力過度集中所導致的制度性腐敗無法根除，未來還可能出現更多類似的米荒困境。農協是集經濟、政治、社會職能於一體的龐大利益集團，覆蓋日本90%以上農戶，掌控農業生產資料供應、農產品銷售、金融保險等。幾十年來，農協通過低買高賣壟斷日本約90%大米交易。農民將收上來的米交給農協，再經過批發商、零售商層層加價，最終賣到消費者手中。本報綜合報道