兩岸國際

泰法院稱非命令英祿賠償

泰國最高行政法院上周四裁定流亡前總理英祿支付逾100億泰銖（約24億港元），賠償10多年前大米收購計劃所造成的虧損。最高行政法院昨日澄清，相關判決並非一項要求英祿賠償的命令，而是移除財政部行政命令的無效部分。（綜合報道）
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