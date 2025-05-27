兩岸國際

馬國致函美冀與東盟會談

東盟峰會昨在馬來西亞吉隆坡開幕，輪值主席國馬來西亞總理安華說已致函美國總統特朗普，希望安排美國與東盟舉行會談。安華表示，隨着美國實施單邊關稅，地緣政治秩序正發生轉變，全球貿易體系面臨壓力，多邊主義逐漸瓦解，保護主義正在復甦。（綜合報道）
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