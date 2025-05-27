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法總統抵河內晤越南領袖
法國總統馬克龍周日晚抵達越南首都河內，開啟東南亞訪問行程的第一站，成為近10年來首位訪問越南的法國總統。馬克龍昨日與越南國家主席梁強以及越共總書記蘇林會面，接下來他還將訪問印尼和新加坡。（綜合報道）
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