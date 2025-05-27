李強轉抵馬國 出席東盟中國海合峰會

【本報綜合報道】中國國務院總理李強昨日由印尼轉抵馬來西亞，應東盟輪值主席國、馬來西亞總理安華邀請，出席東盟-中國-海合會峰會。馬來西亞交通部長陸兆福和中國駐馬來西亞大使歐陽玉靖等，到吉隆坡國際機場迎接。中國外交部發言人毛寧同日稱，期待通過會議加強同東盟國家以及海合會國家合作。

李強在吉隆坡會見海合會輪值主席國科威特王儲薩巴赫，李強指中科經濟互補性強，兩國合作前景廣闊。中方願同科方加強共建「一帶一路」倡議與科威特「2035國家願景」對接，不斷拓寬合作領域，加快推進重大合作項目建設，深化能源、投資、綠色經濟、數字經濟、人工智能等領域合作，開闢更多共贏新空間，在發展振興的道路上彼此成就。雙方要加強教育、旅遊等人文交流合作，進一步便利人員往來，推動兩國友好更加深入人心。

李晤印尼國會議長談合作 薩巴赫表示，科方感謝中方支持科維護主權和領土完整，堅定恪守一個中國原則，支持中方在涉及自身核心利益問題上的立場。科方高度重視發展對華關系，願同中方共同努力，積極落實兩國元首達成的重要共識，挖掘合作潛力，拓展合作領域，深化互利合作，加強人文交流，促進海合會同中國合作，密切地區和多邊事務溝通協調，推動兩國關係邁向更高水平。

此前，李強周日下午在印尼國會大廈會見印尼國會議長布安。李強指出，中方願同印尼加強立法機構友好往來和黨際交流合作，加強政策溝通和治國理政經驗交流，推動中印尼友好事業結出更多碩果。