達爾文港項目 華使促澳洲客觀看待

澳洲擬向華企收回經營權

阿爾巴尼斯政府在澳洲大選期間承諾收回中國嵐橋集團在達爾文港經營權，被問及中方認為會否對兩國關係產生影響時，肖千指中方一直透過外交管道與澳洲聯邦政府和北領地政府保持溝通，他強調10年前中國嵐橋集團與北領地政府簽署的達爾港租約，是透過公開競標程序取得，完全符合澳洲法規和市場規則。10年來，嵐橋集團在維護和建設達爾文港基礎設施、優化營運管理、拓展客戶資源等方面進行了大量投資，為港口帶來顯著變化，幫助港口經營狀況扭虧為盈，為當地經濟社會發展作出積極貢獻，這樣的企業和專案應受到鼓勵而不是懲罰。在港口虧損時把它租出去，在港口盈利時將其收回，這在道德上是欠妥的。