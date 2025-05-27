公布外交政綱 李在明冀修復與中美關係

【本報綜合報道】南韓共同民主黨總統候選人李在明昨日公布外交安全領域政綱，承諾基於穩固的韓美同盟關係，以國家利益為重，推進實用主義外交，修復因非法戒嚴而受損的韓美同盟基礎，發展成為面向未來的全面戰略同盟關係。李在明表示中國是南韓重要的貿易夥伴，也是對朝鮮半島安全產生重要影響的國家，他將修復並穩定管控因尹錫悅政府失策而惡化的韓中關係。