俄導彈性能提高 烏稱增攔截難度

配備雷達誘餌擾追蹤 可作規避機動 烏克蘭空軍發言人伊格納特周日表示，俄羅斯彈道導彈升級後配備雷達誘餌且可規避機動，增加愛國者防空系統的攔截難度。

伊格納特指，周日射向基輔的9枚彈道導彈中有6枚成功擊落，型號包括伊斯坎德爾-M和KN23。

9枚射基輔 攔截三分之二 伊格納特認為，雖然攔截率三分之二相當不錯，但俄羅斯正在改良彈道導彈。改良後的導彈擁有雷達誘餌，並沿着準彈道軌迹飛行，可在飛行途中規避機動，令愛國者防空系統更難準確預測攔截位置。伊格納特續稱，雅克52初級教練機在天氣與能見度良好時，可有效對抗偵察無人機，但在夜間無法擊落見證者無人機，後者彈頭重量已增至90公斤。

俄羅斯國防部同日證實，烏克蘭再釋放303名俄軍戰俘，同等數目的烏軍戰俘則交予烏方作為交換。俄軍戰俘獲釋後抵達白羅斯，接受必要心理治療與醫療。

一連3日交換戰俘 各釋千人 根據俄烏在土耳其伊斯坦布爾達成的協議，雙方於上周五（23日）起一連3日交換俘虜，各自釋放1,000人。

俄羅斯總統普京上周二到從烏軍手上收復的庫爾斯克州視察時，烏克蘭發動前所未有的大規模無人機襲擊。普京到訪期間，俄軍防空系統摧毀了46架來襲的無人機。普京乘坐的直升機在庫爾斯克州上空飛行時，襲擊強度顯著增加，俄軍防空部隊須同步防空作戰，確保總統直升機在空中的安全。俄軍擊退了敵方無人機襲擊，並擊落目標。本報綜合報道

烏克蘭愛國者防空系統攔截俄導彈有難度。 烏克蘭雅克52初級教練機可有效對抗偵察無人機。 烏克蘭空軍發言人伊格納特