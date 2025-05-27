諾姆晤內塔尼亞胡 悼念被殺使館人員
【本報綜合報道】美國國土安全部長諾姆周日依照總統特朗普指示訪問以色列，處理以色列駐美使館人員遭槍殺事件，並與以色列總理內塔尼亞胡會晤。
以色列總理辦公室發表聲明表示，諾姆在會談中明確表達對內塔尼亞胡和以色列的支持，並讚許以方在埃及邊境建造邊境圍欄以及處理加薩戰爭的政策。在兩人會晤之前，諾姆還前往耶路撒冷西牆參觀並念誦祈禱文，悼念在槍擊事件中遇難的使館人員。她在西牆的石頭上留下紙條，寫道：「以色列是上帝的選民，美國與你們站在一起。」
以高官訪阿克薩清真寺
以色列國家安全部長本—格維爾等人昨日進入阿克薩清真寺大院，慶祝第58個「耶路撒冷日」，即紀念以色列在1967年第3次中東戰爭奪得耶路撒冷全城控制權。自2003年起，以色列政府允許猶太人在軍警護送下進入位於聖殿山的阿克薩清真寺大院訪問，但不允許進行祈禱或宗教活動。聖殿山同為猶太教和伊斯蘭教聖地，根據以色列和約旦協議，聖殿山管轄權仍歸約旦，治安權則由以色列警方控制。
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