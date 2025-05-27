諾姆晤內塔尼亞胡 悼念被殺使館人員

以色列總理辦公室發表聲明表示，諾姆在會談中明確表達對內塔尼亞胡和以色列的支持，並讚許以方在埃及邊境建造邊境圍欄以及處理加薩戰爭的政策。在兩人會晤之前，諾姆還前往耶路撒冷西牆參觀並念誦祈禱文，悼念在槍擊事件中遇難的使館人員。她在西牆的石頭上留下紙條，寫道：「以色列是上帝的選民，美國與你們站在一起。」