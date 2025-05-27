以軍密謀掌控加薩75%面積 遷200萬巴人至3區域

專家：展露剝離土地人口 甚至吞併領土意圖 以巴戰火持續之際，以色列國防軍在加薩地帶展開新一輪軍事行動，擬在未來兩個月控制加薩75%面積，並把約200萬名巴勒斯坦平民集中遷移至3個區域。有專家認為，以色列企圖透過軍事佔領把加薩民眾壓縮至更狹小區域，反映出剝離加薩土地與人口，甚至吞併領土的長期戰略意圖。

旨在施壓哈馬斯 迫使談判 以色列《國土報》報道，自3月18日恢復對哈馬斯的軍事行動以來，以軍已在加薩部署5個師共數萬名士兵，目前控制約40%面積。根據作戰計劃，以軍將在佔領區清除哈馬斯的軍事與行政設施，並長期駐紮。以軍計劃將加薩的巴勒斯坦平民集中遷移至北部加薩城、中部難民營和南部馬瓦西地區。以軍大規模轉移和集中安置加薩平民的行動，旨在對哈馬斯施加最大壓力，迫使接受以方設定的談判條件。

自扎米爾擔任以色列國防軍總參謀長以來，以軍在戰術上發生重大轉變，使用更強火力集中打擊哈馬斯的軍事與行政設施，同時繼續摧毀其地道網絡。《國土報》援引以軍知情人士的說話表示，加薩民眾目前依然高度依賴哈馬斯。以軍認為，若能在人道援助物資發放過程中繞開哈馬斯，將能削弱其財政基礎和治理能力。扎米爾視察加薩時表示，當前戰事並非無止境戰爭，以軍正按計劃推進，重創哈馬斯指揮體系，嚴重削弱哈馬斯繼續掌控加薩的能力。

《以色列時報》指，以軍承認在打擊哈馬斯的行動中造成附帶傷亡，估計平均每擊斃一名哈馬斯武裝分子，約導致3名平民死亡。

以美合作 建4物資援助站 為避免哈馬斯截留國際援助，以色列與美國合作建立新的加薩人道物資分發機制，首批4個由美國安保公司獨立操作的援助站投入運作，每個援助站每周最多可服務30萬人，每戶平民5日可領取一批口糧。

中國現代國際關係研究院中東研究所副所長秦天指出，以色列已摒棄以往對哈馬斯目標的突擊行動，轉而在加薩相對長期駐軍與佔領，並徹底消滅哈馬斯的有生力量和基礎設施。此外，以色列近期計劃取代佔主導地位的聯合國援助系統，旨在剝奪哈馬斯獲取人道物資的權力，從而陷入物資匱乏困境。以色列意在重塑加薩經濟和援助體系，為未來更嚴格掌控加薩經濟奠定基礎。以色列軍事行動雖不排除促成加薩停火或逼迫哈馬斯釋放人質等短期目標，但更重要是長遠對加薩的安全管理控制意圖。本報綜合報道