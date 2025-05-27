AI高考押題受追捧 專家籲應理智使用

可索個性化學習方案 提升準備效率更妥當 全國高考將於下月7日至10日舉行，模擬卷市場熱度高居不下。除了傳統名師外，人工智能（AI）預測題目的模擬卷更大受追捧。有專家呼籲考生和家長保持理性，無論是名師或AI，預測試題內容背後暗藏的都是商業套路。

市場上練習試題種類繁多，價格參差不齊。相較售價數十元的模擬試卷，一些打着「預測」甚至「押題」名號的練習卷售價高達400元人民幣（約440港元）。在某考卷詳情中，以2024年高考真題為例，列舉各科多條「押中」題目。但仔細看，就會發現所謂「押中」判定過於寬泛，但仍有不少家長想給孩子買押題試卷碰碰運氣。

教師倡多複習 勿被宣傳迷惑 江西省遂川中學教師袁媛稱，押題卷涉及的知識平時複習都會講到，信這個不如信自己和老師。對於考生和家長關注AI預測高考作文是否準確的問題，國家教育考試指導委員會專家組成員陳志文介紹，近年高考命題講究平穩。例如全國卷數學第一道題往往是考集合，題型一定是選擇題，唯一未知的是參數變化。即便是在新高考地區也有適應性測試，知識點、題型與正式高考不會有太大區別。陳志文認為，考生和家長購買押題卷產品時應保持理性，不要被商家過度宣傳迷惑。

可作輔助工具 應建獨立思考 雖然AI預測不可靠，但也有不少老師認為AI可以有效地輔助考生考前複習。安徽某中學政治教研組長、高三教師徐傳林稱，高考學生可以利用AI提升複習效率，比如用AI生成知識框架，讓AI提供個性化的學習方案，但需避免過度依賴AI解題，要有獨立思考能力。本報綜合報道