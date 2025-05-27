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龍門陣
女客福建墮崖亡 兩子目擊
一名女遊客周日在福建省泉州市安溪縣龍門鎮溪瑤村爬山拍照時墮崖，鎮政府辦公室人員證實女子已遇難身亡。女死者兩名未成年兒子目睹全程，失聲痛哭。目擊者指事發山崖較高，不適合婦女或兒童攀登，認為墮崖女子所參加的旅遊團不專業。（綜合報道）
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