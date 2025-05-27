兩岸國際

重慶大熊貓鼻樑脫毛送靜養

由於雌性大熊貓「渝愛」近期出現眼圈、鼻樑處脫毛症狀，根據專家治療建議，重慶動物園上周六決定把牠暫時轉移至非展示區靜養治療。渝愛2022年出生，去年8月右眼出現脫毛症狀，後來左眼圈也有類似症狀，經治療後同年10月好轉，翌月又再復發。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者