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重慶大熊貓鼻樑脫毛送靜養
由於雌性大熊貓「渝愛」近期出現眼圈、鼻樑處脫毛症狀，根據專家治療建議，重慶動物園上周六決定把牠暫時轉移至非展示區靜養治療。渝愛2022年出生，去年8月右眼出現脫毛症狀，後來左眼圈也有類似症狀，經治療後同年10月好轉，翌月又再復發。（綜合報道）
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