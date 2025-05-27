陝西政協副主席涉違法 今年23中管幹部受查

劉寬忍演奏貢獻傑出 獲稱華夏吹塤第一人 中央紀委國家監委周日證實，陝西省政協副主席劉寬忍涉嫌嚴重職務違法，目前正接受國家監委監察調查。連同劉寬忍在內，今年受查的中管幹部增至23人，單是5月已有5人。劉寬忍有「華夏吹塤第一人」之稱，曾因在演奏與研究方面有傑出貢獻而推舉為中國塤文化學會會長。

劉寬忍上月曾赴寧強縣調研，了解文化強縣和鞏固銜接工作。劉寬忍於1963年出生，陝西蒲城人，西安音樂學院中樂系民族管樂專業畢業，1991年以長篇論文《中國笛子的南北風格與演奏技巧》畢業，成為中國第一名民族管樂碩士。他畢業後留校任教，1997年任西安音樂學院中樂系副主任（正處級）。2011年，劉寬忍在國家大劇院上演塤樂歷史上首次專場音樂會《土韻》。劉寬忍還會武術，1995年1月在首屆陝西地方傳統拳術觀摩賽上獲得一等獎。

3年前起任民進中央副主席 劉寬忍同時是中國民主促進會（民進）會員，2000年起分別擔任陝西省文化廳副廳長、廳長，民進陝西省委會副主委、主委，民進中央常委，陝西省委會主委；2018年當選陝西省政協副主席，2022年起任民進中央副主席。民進是八個參政的民主黨派之一，現為全國人大常委會內第三大黨，會員總人數在民主黨派中排第四，在全國政黨中排第五。民進會員主要來自從事教育、文化、出版工作的高級、中級知識分子。

在劉寬忍受查前，中紀委亦發布重磅「打虎」消息，四川省政府黨組成員、副省長、省公安廳廳長葉寒冰涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。葉寒冰長期在浙江公安系統任職，2018年初由浙入川，成為今年中紀委打掉的唯一公安系統「大老虎」。

正部級李微微涉賄被起訴 另外，最高人民檢察院昨日宣布，十四屆全國政協人口資源環境委員會前副主任（正部級）李微微涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結。經最高人民檢察院指定，由海南省人民檢察院第一分院審查起訴。海南省人民檢察院第一分院已向海南省第一中級人民法院提起公訴，檢察機關起訴指控李微微利用職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究刑事責任。本報綜合報道