台軍美製多管火箭演習 電腦信號故障提早射

一度誤傳解放軍干擾GPS所致 台灣陸軍司令部參謀長陳建義昨日證實，美製海馬斯多管火箭系統在首次實彈射擊期間曾兩度信號異常。陳建義表示，事故因射控電腦故障導致，並非解放軍干擾全球定位（GPS）信號。

需美方人員協助解決 台灣採購的首批11套海馬斯由陸軍炮兵第58指揮部全數接裝，本月12日在屏東九鵬基地公開亮相，分4輪共發射33枚訓練彈。首輪射擊時發生提早發射情況，第二輪時有官兵下車調整，需由美方原廠技術人員協助解決。炮兵第58指揮部副指揮官何至中上校當時指出，信號異常問題已由官兵立即處理。

參謀長赴立法院解畫 事隔兩周後，陳建義出席立法院質詢回應國民黨立委黃仁提問。他指出，海馬斯是目前美國最新武器系統，信號異常是因為射擊命令傳輸到射控電腦後，射控電腦自行檢測、計算出故障訊息，官兵按照既定程序排除故障後順利射擊。

陳建義透露，射擊結束後立刻向派駐現場的美國代表反映情況，事後回覆指海馬斯功能完整，主要是電腦檢測軟件出現偶發狀況，美軍曾發現同類問題，會盡快更新軟件。對於信號異常是否解放軍干擾GPS信號所致，陳建義強調除了九鵬基地附近海空域，電磁環境均是考慮的安全事項之一，當天沒有異常情況。

此外，台灣海軍陸戰隊陸戰66旅步2營日前在三軍聯合作戰訓練基地，實施多人操作武器射擊監測。官兵操作20機炮悍馬車、40榴彈槍車組，以及120迫炮、81迫炮等武器裝備，依序執行火力先期制壓、攻擊前準備射擊、驅離敵警戒部隊等操演課目。步4連連長黃上尉表示，指揮所下達想定狀況後，官兵在營、連級幹部指揮下，須立即做出獨立判斷，並於時限內完成射擊、狀況應處，有效磨練臨戰應變能力。本報綜合報道