特朗普抽身戰爭 設法遏華保霸權

第二次世界大戰後，美國開始稱霸全球，主要依靠當時約佔全球50%的龐大生產力，成為世界經貿中心。1991年蘇聯解體，加上中國經濟開始融合資本主義世界，使美國得以統籌一個無疆界、無縫的國際自由貿易市場，並借助其龐大軍事實力，成為單極霸權。

債台高築 力不從心 經濟方面，美國將高勞動力、高資源消耗、高污染但低回報的產業轉向海外，建立全球分工體制，自身則全力發展軍工、金融保險、地產、娛樂及旅遊文化等高收益產業；另亦發展藥業、資訊科技與人工智能等高度依賴知識產權壟斷的領域，以主導全球。最後，美國透過軍售與美元作為全球貿易儲備與交易貨幣的地位，達致經濟、政治、文化與軍事霸權。

為穩固霸權地位，美國不惜長期製造戰亂，如韓戰與越戰以維持對兩韓、日本及東南亞的影響力；挑動兩伊戰爭，以製造阿拉伯世界與伊朗的矛盾；支持塔利班，引發阿富汗戰爭，到後來自身參戰建立中亞影響力；扶持以色列以削弱英、法在中東的角色。最後拜登政府更夥同歐盟策動俄烏戰爭，冀解體俄羅斯。只是，多年捲入戰事導致美國國債高企，軍事行動屢受挫折，如今已力不從心。

美國霸權另一個挑戰則來自中國。美國當初與中國建交的如意算盤，是希望聯共制俄的同時，也透過投資中國、生產足夠廉價商品供應美國，並期待中國經濟發展可建立消費力，吸納美國的高價商品及文娛服務。未料中國在不足半個世紀，工業產能已遠超美國，更取代美國成為逾百地區的主要貿易夥伴，並在綠色能源、資訊科技及人工智能領域對美國構成實質挑戰。中國在金磚體系的影響力，以及金磚的整體實力可能已超越美國及G7。

特朗普政府如今急忙從戰爭抽身，冀保存經濟實力，進一步尋找資金發展高科技產業，務求完勝中國。美國要重新引進工業生產，重建自身產業鏈。要實現這些目標，美國退出戰爭及政治顛覆是非常正確，但祭出「對等關稅」政策就只會適得其反，各國可孤立美國及施以報復制裁，美國就無法獲得足夠資金建立工業及生產鏈，也無法銷售產品。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻