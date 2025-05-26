女主播穿羊水工作為先 報道結束始分娩

美國傳媒前日報道，紐約州一名懷孕新聞女主播近日在直播開始前羊水破裂，但她仍堅持完成3小時的晨間新聞直播，期間還不忘與同事幽默互動。直播結束後，她才離開崗位分娩，最終順利迎來兒子的誕生，展現其專業與幽默並重的職業精神。

事發於當地時間上周三，女主播賈奎斯（Olivia Jaquith）在節目開始的數分鐘前，於化妝間發現羊水破裂。當時已超過預產期兩天的她，與拍檔鄧恩（Julia Dunn）透過直播向觀眾說明情況，對方還笑指「這並不是愚人節的玩笑，她（賈奎斯）的羊水真的破了！」

開玩笑問天氣是否適合去醫院 儘管宮縮已間隔兩分鐘，但賈奎斯選擇繼續主持節目，電視台也配合打出趣味字幕，寫道「預產期已過：2天」，屏幕下方跑馬燈則寫有「寶寶倒計時」等字樣。直播中她甚至開玩笑地詢問氣象主播稱，若寶寶當天出生，天氣是否適合去醫院，引發全場笑聲。

稱工作分散注意力免焦慮等待 賈奎斯表示，與其在醫院焦慮等待，不如透過工作分散注意力，而同事們的玩笑讓宮縮變得不太難熬。她事後亦宣布兒子昆西（Quincy）平安誕生，並在社交平台發文形容過去一天很瘋狂，現在只想好好享受擁抱兒子的時光。本報綜合報道