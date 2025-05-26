華商務部准稀土出口韓企

中國商務部上月4日對7種稀土實施出口管制後，本月批准向多數南韓企業出口稀土產品。南韓貿易協會國際貿易通商研究院報告顯示，去年晶片零件及配件的對華依賴度為3.4%，含稀土化工產品為29.1%，稀土類化合物為61.1%，稀土金屬為79.8%。（綜合報道）