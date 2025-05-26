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星洲男猥褻寵物欺凌同學
新加坡一名男學生前年在組屋走廊向鄰居寵物貓做出猥褻舉動之餘，更在校內長期欺凌與毆打一名有輕微智力障礙及自閉症男同學。他上周五在國家法院被控6項罪狀，包括蓄意傷人、在公共場所做出猥褻行為、偷竊及牴觸防止騷擾等，但只承認其中3罪。（綜合報道）
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