星洲男猥褻寵物欺凌同學

新加坡一名男學生前年在組屋走廊向鄰居寵物貓做出猥褻舉動之餘，更在校內長期欺凌與毆打一名有輕微智力障礙及自閉症男同學。他上周五在國家法院被控6項罪狀，包括蓄意傷人、在公共場所做出猥褻行為、偷竊及牴觸防止騷擾等，但只承認其中3罪。（綜合報道）