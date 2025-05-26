悉尼華人自發巡邏 聯署促除童黨之禍

治安近年轉差 夫婦街頭捱打 澳洲多地治安近年愈來愈差，一對華人夫婦上周三在新南威爾士省悉尼東部郊區遭受7名未成年男女當街襲擊後，當地華人連日自發前往童黨活躍地區巡邏，另有人在網上發起聯署，要求省政府改革與青少年有關刑事法例，截至昨天已收集逾2.2萬人簽名。

有居民上周三下午5時15分左右拍到，一對華人夫婦當時一同外出，雙雙在毫無防備下遭到一群年輕男女圍毆，影片在網上流傳後迅即引起華人社區震怒。受傷女子事後表示，她遇襲時被遮住眼睛，直至看到相關片段才得悉遭受多人襲擊，事後身體多處受傷，包括手指骨折及視力受損等。

事件曝光後，悉尼警方上周四首先拘捕兩名年僅12歲女童，並控以與他人襲擊致造成身體傷害罪及毆鬥罪合共兩項罪名，之後拉多另外5名11歲至16歲男女，全數獲准保釋，下月出庭應訊。警方另提及，由於已掌握全數疑犯身份，故此不會尋找其他人，仍會繼續調查案件。

促最低刑責年齡降至10歲 然而，受制年齡原因，一眾童黨或僅會被送往青少年拘留中心，甚至未必入獄。有見及此，一名網民上周在網站「Change.org」發起聯署，要求新省把嚴重暴力行為的最低刑責年齡降至10歲、針對青少年群體作出由攻擊及種族驅動暴力事件引入強制最低刑期、拒絕慣犯保釋、允許傳媒及公眾獲得嚴重青少年暴力案件部分訊息、建立專門舉報針對少數群體施襲渠道，在首24小時即獲過萬人支持。

另外，悉尼部分華人專程自發前往童黨活躍地區巡邏，之後透過中文社交平台流通消息，同時呼籲同胞注意安全，切勿獨自出門。

維省幫派10煞互毆拘2人 除了悉尼童黨肆虐，維多利亞省墨爾本北部普雷斯頓一座購物中心昨午2時30分左右亦發生集體毆鬥事件，部分人手持刀具揮砍。警方指，兩個敵對幫派涉案，多達10人參與，至少一人重傷需要送院，現已拘捕兩人，正尋找餘下人士下落。本報綜合報道