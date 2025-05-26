航近與俄爭議海域 日無預告實彈射擊

近句鐘後驚覺違規定 演訓隨即叫停 日本海上保安廳一艘巡邏艇在北方四島（俄稱南千島群島）附近海域實彈射擊訓練，但事前沒有發布航行警告。事發海域東側由俄羅斯實際控制，截至上周五日本仍未收到俄羅斯抗議。

通常5天前警告 海保部擬處分 北海道根室海上保安部指，訓練於上周五早上11時40分開始，羅臼海上保安署所屬巡邏艇川霧號在知床岬對出約18.5公里、國後島（俄稱庫納希爾島）西側海域，使用13毫米機槍發射66發實彈並投射兩枚照明彈。直至近一小時後，第1管區海上保安本部（小樽）才意識到沒有根據規定對外發出航行警告，隨即叫停訓練。

當時，附近海域僅有另一艘巡邏艇天鹽號執行巡邏任務，沒有收到其他船隻受損報告。航行警告通常在訓練前5天發出，具體做法是第1管區海上保安本部通報海上保安廳後公布，但今次似乎是傳輸出了問題，具體原因仍在調查中。根室海上保安部部長北村直之表示，將對涉事人員紀律處分及再教育訓練，並採取措施防止再有同類事故。

北方四島由擇捉、國後、色丹和齒舞群島組成，俄方分別稱為伊圖魯普島、庫納希爾島、希科坦島和哈博邁群島，島嶼二戰前屬於日本，二戰後被蘇聯佔領，隨後由俄羅斯作為繼承國實際控制。俄日因島嶼歸屬問題爭議不斷，至今未締結和平條約。

華航母及多艦駛近沖繩 日監視 此外，第11管區海上保安本部（那霸）稱，兩艘搭載機關炮的中國海警船昨日在釣魚島海域航行，中國公務船已連續188天現身釣魚島。中國海軍航空母艦遼寧號；052D型導彈驅逐艦齊齊哈爾號；052DG型導彈驅逐艦唐山號；054A型導彈護衞艦濱州號、安陽號，出現在沖繩縣久場島以北約200公里海域。日本海上自衞隊派出護衞艦高波號、P3C反潛巡邏機警戒監視及搜集情報，航空自衞隊戰機緊急升空。本報綜合報道