特朗普稱美軍應專注滅敵 不再強推民主意識

西點軍校演講自誇重建軍隊 轟多元化政策 美國總統特朗普上周六出席西點軍校畢業典禮並發表演講，猛烈抨擊多元化、公平與包容政策（DEI）。他自誇自己重建了美軍，優先考慮保衞其他國家而非美國的日子已結束。美軍的核心任務應是粉碎對手，將不再使用武力改變外國文化和輸出民主。

特朗普頭戴讓美國再次偉大棒球帽，在紐約州出席西點軍校畢業典禮。他在不到一個小時的演講中表彰和鼓勵畢業生，同時抒發對當今文化和政治議題的不滿。特朗普對現場約1,000名畢業生說道，軍隊的職責是隨時隨地壓制任何敵人，消滅任何對美國的威脅，而不是舉辦變裝騷，改造外國文化，也不是用槍口向全世界所有人傳播民主。

特朗普指摘前幾任總統，讓軍隊受制於形形色色的社會項目和政治主張，卻放任邊境毫無防禦，耗盡武器庫存去打其他國家的戰爭。特朗普聲稱，從他首個總統任期就重建了美軍。按照特朗普的說法，新時代美軍將專注於核心使命，即粉碎對手及殺死敵人。如果美國或盟友受到威脅或攻擊，美軍將以壓倒及毀滅力量徹底摧毀對手。

研俄烏戰 量產高超音速導彈 特朗普還在演講中大力宣傳金穹反導系統計劃，以及一萬億美元（約7.8萬億港元）軍事預算。特朗普透露，美國軍隊正在以俄烏戰事為案例研究新作戰模式，同時大批量製造高超音速導彈。特朗普聲稱，前總統奧巴馬任內高超音速導彈圖紙外洩，正正是俄羅斯偷走的。

抗議者組小型船隊 校外聚集 至少兩場抗議活動在典禮會場周邊舉行，抗議者於特朗普抵達前幾個小時開始在校外聚集。約30人中有的揮舞着美國國旗，有的舉着寫有「支持我們的老兵」和「停止削減經費」標語，其他人則舉着印有「陸軍加油，打敗法西斯」字樣的膠桶。抗議人士在西點軍校附近的哈德遜河上組建一支小型抗議船隊，活動組織反對特朗普在孕育了美國民主的地方發表演講。

自今年年初上任以後，特朗普就對軍隊展開去多元化改造，包括要求禁止跨性別者服役、取消DEI計劃。西點軍校下架涉及種族和性別的書籍，取消相關課程設計並解散十幾個興趣小組。西點軍校的教職員工公開批評侵犯學校學術自由，還有一位教職員辭職。本報綜合報道