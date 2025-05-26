國家網絡身份認證 7‧15施行管理規定

App累計600萬人開通 可用於公共服務 公安部、國家網信辦及民政部等部門近日聯合公布《國家網絡身份認證公共服務管理辦法》（下稱《管理辦法》），自7月15日起施行。截至上周五，國家網絡身份認證應用程式（App）累計下載突破1,600萬次，已有600萬人申領開通，提供1,250多萬次認證服務。

《管理辦法》共有16條，主要規定4方面內容，第一是明確國家網絡身份認證公共服務與網號、網證概念及申領方式，其次是明確使用國家網絡身份認證公共服務效力及應用場景，三是強調國家網絡身份認證公共服務平台、互聯網平台等對數據安全及個人資訊保護責任，最後是針對未成年人士申領及使用國家網絡身份認證公共服務作出特殊規定。

不得另索明文身份資訊 此外，《管理辦法》明確網號及網證自願使用原則，鼓勵互聯網平台接入國家網絡身份認證公共服務，應當保障未使用網號及網證用戶，與使用網號及網證用戶享有同等服務。在訊息收集方面，當用戶選擇使用網號、網證登記及核驗真實身份，除了法律及行政法規另有規定或用戶同意外，互聯網平台不得要求用戶另行提供明文身份資訊。國家網絡身份認證公共服務平台所收集資訊，僅限於網絡身份認證所必要資訊，不收集其他資訊，不會影響用戶正常使用互聯網應用。

未成年需父母同意申請 為加強未成年人保護，管理辦法規定未成年人申請網號、網證應當取得父母或其他監護人同意，由父母或者其他監護人代為申領或在監護下申領等。此外，國家網絡身份認證不對8周歲以下未成年人提供服務。公安部第一研究所研究員于銳說，網號、網證並不是法律意義上的證件，不強制使用，是一種更加安全的國家網絡身份認證公共服務。本報綜合報道