兩岸國際

梅江公安分局扣171萬現鈔待領

廣東省梅州市公安局梅江分局2020年3月30日在梅江區古洲路辦理刑事案件過程中，依法扣押涉案財物157萬元人民幣（約171.1萬港元）現鈔，至今無人認領。局方上周四指出，若即日起6個月內公告期限屆滿仍無人認領，將視其為無主財物，上繳國庫。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者