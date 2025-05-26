梅江公安分局扣171萬現鈔待領

廣東省梅州市公安局梅江分局2020年3月30日在梅江區古洲路辦理刑事案件過程中，依法扣押涉案財物157萬元人民幣（約171.1萬港元）現鈔，至今無人認領。局方上周四指出，若即日起6個月內公告期限屆滿仍無人認領，將視其為無主財物，上繳國庫。（綜合報道）