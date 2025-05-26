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廣東海警聯香港截私煙船拘4人
中國海警局昨指，廣東海警局近日聯合香港水警於粵港海域查獲一宗走私香煙案，抓獲涉嫌走私船2艘、疑犯4名，查獲涉案香煙7,300條。此外，江蘇蘇州海警局執法艇近日發現一艘形迹可疑的船舶，船艙內載有雞腳羊肚、牛肚等凍品300多噸，且無法提供相關合法手續和證明。（綜合報道）
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