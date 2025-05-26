綿陽振經濟 將試4.5天工作制

【本報綜合報道】為了提振消費，四川省綿陽市商務局近日印發《綿陽市提振消費專案行動2025年工作清單》（下稱《工作清單》），內容提及即將試行4.5天彈性工作制，鼓勵有條件地區推行「周五下午與周末結合」2.5天休假模式。

展7大核心行動 《工作清單》提出，綿陽將展開7大核心行動，分別是城鄉居民增收、消費能力保障、消費升級換代、服務消費提質、消費品質提升、消費環境優化、國際消費升級，包括29項具體措施，涵蓋收入、教育、養老、住房、賽事、夜間經濟、休假等多個層面。在落實休假政策，綿陽明確落實年休假應休盡休及帶薪休假政策，鼓勵企業彈性調休，推廣夫妻共享。

城鄉居民增收方面，綿陽將完善薪資正常成長機制，維持居民收入成長與經濟成長基本同步，實際保障及改善民生，提升低收入勞工生活水平，2025年最低工資標準上調至每月2,200元人民幣（約2,398港元）。至於服務消費提質，當地將支持三台縣潼川古城、江油方特東方神畫等四川省「蜀里安逸」消費新場景升級消費業態，推進消費化轉型，同時鼓勵商圈及景區舉辦夜間促進消費主題活動，促進夜食、夜購、夜遊、夜娛及夜健身等夜間經濟生態多元發力。