員工屢遇襲 台鐵啟動護車專案

【本報綜合報道】自本年起台鐵已發生4宗員工遇襲事件，總經理馮輝昇上周五宣布，已與鐵路警察協調，啟動「護車專案」提高見警率，正研究向職員配置攝錄器及辣椒水等防身裝備。

研配攝錄器增保安措施 上述襲擊事件於最近個多月發生，對上兩次正正是上周四出現，分別為玉里站車長遭到乘客砸手機及甩巴掌，三義站車長亦遭到乘客打至輕微腦震盪。馮輝昇表示，台鐵重要責任是確保旅客與員工安全，嚴正譴責暴力，會協助同事提告，費用由公司支付。他續指正考慮讓乘務或站務員配置攝錄器或增強保安措施，獲多數站務員及列車長同意，不過在使用管理規定方面存在不同意見，當凝聚共識後就會實施。

台鐵產業工會認為，初期提高見警率或啟動專案或有成效，若無法制化或常態化，僅會短期止血，交通部應與內政部警政署協商，針對酒醉、滋事及作出攻擊行為乘客，建立如何配合台鐵解除契約程序，包括含有強制帶離及隨行監控等流程，讓警察有權可執行。該工會亦呼籲台鐵增聘保安及提高運務危險津貼等，應謹記殺警事件教訓守護基層安全。