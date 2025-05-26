境外間諜為求刺探 假身份織騙局策反

國安部發文提醒 學者遊客戀人或有陷阱 國家安全部昨日發文表示，境外間諜會利用各種身份偽裝和話術陷阱，例如假扮偵探、學者、商人、遊客或戀人，透過精心編織騙局，從事各類危害國家安全的違法犯罪活動。

文章指出，有境外間諜情報機關人員披着偵探公司、諮詢公司的外衣，以核實資訊、有償諮詢為由，誘使境內人員對中國軍事敏感部位進行觀搜，或打探高精尖領域的敏感資訊。亦有不從事研究的「學者」頻繁出入大專院校、科研院所，以經濟利益誘惑或承諾提供學術、生活上的便利，實施策反活動，進而套取敏感資訊和核心技術。也有偽裝成「實力雄厚」的商人，以投資、合作等為幌子，攀拉重要敏感企業或機關公職人員，利用金錢誘惑、感情拉攏等手段實施策反。

賞自然為名 誘測繪觀搜 境外間諜情報機關人員會以參觀旅遊、探親訪友為名進入境內，以對自然風光和地理環境感興趣為由，自行或誘使境內人員進行非法測繪、現場觀搜等活動。還有偽裝的異性好友，假借「戀愛」名義接近中國赴外留學生或實施網絡勾連，發展成為戀人關係後實施策反活動。發文提醒，境外間諜還可能偽裝成「記者」、「簽證官」、「非政府組織工作人員」等各類身份，利用各種手段搜集中國國家秘密，危害國家安全。

對於陌生人發布的跑腿、拍照、諮詢類兼職要注意甄別，尤其是對要求指定區域拍攝類、敏感事項核實類的工作要提高警惕。對在軍事禁區、敏感地區附近徘徊、拍照，特別是攜帶高精度測繪設備作業的「遊客」，要保持警惕。對突然接近、異常熱情的境外背景「學者」要保持警惕，決不能擅自透露涉密訊息，嚴禁攜帶涉密資料參加境外學術活動。對主動示好、承諾高額回報的「商業夥伴」要提高警惕，不要被利益蒙蔽雙眼，更不要在商務活動中洩露國家秘密和敏感訊息。本報綜合報道