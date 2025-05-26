華外交官質疑日本中國銀行蹭熱度
【本報綜合報道】中國駐巴基斯坦大使館文化參贊張和清早前在網上貼出一張圖片，質疑日本地方銀行中國銀行取名有「碰瓷」及「蹭熱度」之嫌。日本中國銀行上周五稱，不理解張和清貼文意圖，又澄清無任何利用中國銀行名稱招搖行騙活動。
日本中國銀行位於岡山市，並於1990年8月在中國上海開設分行，改名「日本CHUGOKU銀行」避免混淆。張和清在貼文中反問：「日本是當初取這名字的時候，沒想到會有今天這種情況嗎？沒人覺得有蹭熱度、碰瓷的嫌疑嗎？難道不是想借着相似名稱打響知名度？現在來撇清關係，不是自相矛盾？難道不是想兩頭獲利？不就是既想借熱度，又怕擔上不好的名聲嗎？」日本中國銀行工作人員證實，張和清所貼圖片屬實，有關告示張貼在神戶市分行門外，由於位置鄰近神戶著名唐人街「南京町」，不少中國遊客把銀行誤以為是中國的中國銀行，為了防止混淆故在門外貼出告示。
日本9世紀已用中國取名
中國地方是日本本州島最西部地區合稱，包含鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣、山口縣5個縣。中國地方早在日本平安時代中期（公元9世紀）使用，以當時首都京都為中心，依照驛站和京畿的遠近，分類為近國、中國和遠國。
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