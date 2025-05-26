李強訪印尼晤總統 允多領域合作

聯合應對風險挑戰

此前，李強上周六晚在雅加達出席中國—印尼工商界晚宴並致詞，指出今年是兩國建交75周年，也是萬隆會議舉行70周年，今天世界再次處於重要的十字路口，國際局勢變亂交織，單邊主義、保護主義上升，霸凌行徑增多，萬隆精神的時代價值更加凸顯。各方要順應歷史前進大勢，堅持求同存異、和平共處，以協商化解分歧，以合作促進共贏，實現共建共享的發展繁榮。李強指出，中國和印尼始終秉持萬隆精神，開展全方位務實合作，希望兩國工商界加強對接、積極行動，做大合作蛋糕，加強產業融合，維護自由貿易，促進兩國各領域合作結出更多碩果。