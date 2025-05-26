臨結婚拒出差被炒 員工獲賠
【本報綜合報道】為了籌備結婚事宜，廣東省深圳市一名員工拒絕公司安排出差，結果遭到解僱，獲勞動人事爭議仲裁委員會判處賠償3萬元（人民幣‧下同，約3.3萬港元）。縱使公司提起訴訟，深圳市中級人民法院早前作出判決與仲裁結果一致。
案情指，王某入職深圳A公司從事茶飲研發，月薪為1萬元（約1.1萬港元）。2022年11月底，他獲公司突然安排前往黑龍江省出差，未明確告知期限及工作內容，加上當時正籌辦結婚，故此提出拒絕，兩天後收到《解除勞動合約通知書》，理由是「拒絕公司合理調派」等。
法院指公司應答覆時長
案件爭議焦點在於，A公司解除與王某之間勞動合約行為是否合法。法院認為，王某要求明確出差期限，公司有必要答覆。縱使王某此前接受過多次短期臨時性出差，不能視為默認同意後續長期性及無明確期限外派工作，並非無故不接受工作安排。由於A公司既未與王某溝通告知，也未嘗試協商其他替代方案就單方解除勞動合約，其行為缺乏合法性及合理性，故作出上判決。
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