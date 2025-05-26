臨結婚拒出差被炒 員工獲賠

法院指公司應答覆時長

案件爭議焦點在於，A公司解除與王某之間勞動合約行為是否合法。法院認為，王某要求明確出差期限，公司有必要答覆。縱使王某此前接受過多次短期臨時性出差，不能視為默認同意後續長期性及無明確期限外派工作，並非無故不接受工作安排。由於A公司既未與王某溝通告知，也未嘗試協商其他替代方案就單方解除勞動合約，其行為缺乏合法性及合理性，故作出上判決。