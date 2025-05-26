英偉達擬為華推新架構處理器

【本報綜合報道】英媒引述兩名知情人士稱，人工智能（AI）晶片巨頭英偉達（Nvidia）正準備針對中國市場推出一款採用最新Blackwell架構的人工智能圖像處理器（GPU），價格遠低於目前受美國出口管制的H20晶片，該產品預計最快今年6月開始量產。

售價較低 料下月量產 專為中國市場而設的GPU預計售價為6,500至8,000美元（約5.07萬至6.24萬港元），遠低於H20晶片的1萬至1.2萬美元（約7.8萬至9.36萬港元）。這一較低的價格反映了其規格較低且製造要求較簡單。兩名知情人士稱，GPU是基於英偉達的伺務器級RTX Pro 6000D打造，並使用傳統的GDDR7記憶體，而非採用台積電先進封裝技術CoWoS的HBM高頻寬記憶體。

英偉達一名發言人表示，公司仍在評估「有限」的市場選擇，並指在確定新的產品設計並獲得美國政府批准之前，公司實際上已被排除在價值500億美元（約3,900億港元）的中國數據中心市場之外。美國4月對H20晶片實施出口禁令後，英偉達最初考慮為中國市場開發一款H20晶片的降級版。英偉達行政總裁黃仁勳上周表示，由於H20晶片採用舊版Hopper架構，已無法再進行進一步的修改。