官媒證福建號加緊海試 殲35完成艦上起飛

採電磁彈射模式 言論暗示快服役 中國海軍第3艘航母福建號近期傳出第8次海試消息後，官媒上周六證實正加緊海試。官媒並首次藉專家之口透露，殲35隱形戰機已經在艦上完成彈射試飛，暗示福建號距離正式服役不遠。

央視新聞報道，與常規航母相比，福建艦採用電磁彈射起飛優勢非常明顯，戰機可以滿載燃料和彈藥起飛，相當於直接提升戰機作戰能力。彈射起飛還可讓航母具備搭載固定翼艦載預警機的能力，從而大幅提升預警探測和對艦載機的空情保障與指揮調度能力。

各類機型適用 方便作戰 電磁彈射器可以方便地控制彈射力度，大到運輸機、預警機，小到無人機的各類機型都能以彈射方式從航母上起飛，使航母的作戰模式更靈活。軍事專家曹衞東指出，當採用電磁彈射以後，福建號每晝夜起降的飛機將可以大幅度上升，海上爭奪制空權、制海權的能力就非常強大。

目前中國擁有3艘航母，其中遼寧號是在蘇聯瓦良格號航母基礎上續建，屬於6萬噸級中型航母，遼寧號的出現讓中國真正擁有海陸空協同作戰能力。山東號是真正意義上首艘國產航母，較遼寧號略大一點，擴大飛行甲板面積，可停放更多艦載機。

福建號是完全自主設計建造的首艘彈射型航母，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸。

曹衞東認為，福建號入列後可以大大提升中國海軍近海防禦和遠護衞作戰能力。3航母時代的到來，體現了國防工業能力以及綜合國力提升，亦體現未來建設世界一流軍隊裝備發展上的提升。

殲15組跨晝夜飛行訓練 此外，南部戰區海軍航空兵某部近日出動多批次殲15艦載戰鬥機，組織跨晝夜飛行訓練，展開「攻擊敵海上目標、空中護航、對抗空戰」等實戰化課目。該部領導稱，訓練「聚焦實戰實訓，真打實備」。本報綜合報道