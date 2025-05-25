慈善組織 10年來贈配飾禮服 助基層女自信赴舞會

【本報綜合報道】美國傳媒上周四報道，伊利諾伊州湖縣海蘭帕克市有慈善組織，10年來一直為有需要的女孩提供免費禮服和配飾，讓她們得以挺起胸膛出席學校舞會，不必因買不起禮服而留下畢生遺憾。

組織發起人沃林頓—泰勒（Sabrina Wallington-Taylor）表示，初衷是憐惜女兒同學買不起舞會禮服而發起活動，規模其後隨消息傳播變得更大，愈來愈多人捐出禮服、配飾以至化妝品，並有義工報名幫助籌備。

義工鏡頭記錄笑靨 現時，組織會與婚禮等不同商店合作，以及在多地舉辦快閃店，為活動籌集資金。每次有女孩前來試裙，在場義工都會熱情讚美，更有義工攝影師為她們拍下倩影，將找到夢寐以求禮服裙的喜悅表情定格。