紙時尚潮流再啟 減速食服裝浪費

鑽研中日韓技藝 澳洲設計師手工揉製 澳洲傳媒昨日報道，數據顯示當地每年人均丟棄約11公斤衣物，反映速食時裝造成巨大浪費。一名澳洲女設計師正積極推廣可堆肥的「紙時尚」，希望能減少紡織浪費。她更舉辦工作坊，展示以日本和紙製成的耐用服飾，如一件背心即便穿着60次仍完好如初，旨在打破大眾對紙材脆弱的迷思。

亮相生態時裝周受注目 克拉克（Anzara Clark）服飾作品使用桑樹皮製成的和紙，每張需4至6天加工染色，透過手工揉製，強化材質。其作品近日在澳洲生態時裝周亮相，備受關注，目前正籌備進軍英國倫敦時裝周。她憶述，與紙時尚結緣起步於自己於術後復健期間偶然實驗紙編織，後來更特地前往日本和南韓學習傳統技藝，設計出一系列服飾與配件。

澱粉塗層強化 非日常紙 另一名設計師中島—愛德華兹（Jake Nakashima-Edwards）介紹，紙時尚於9世紀從中國傳入日本，最初為佛教僧侶重用抄經紙，江戶時代更普及至農裝與家具。該種紙材經油和澱粉塗層強化，具防水性，與日常用紙截然不同。儘管1960年代西方曾流行一次性紙衣，但工業化後逐漸式微。

克拉克和中島—愛德華兹坦言，紙時尚因工序繁複而成本高昂，並非解決速食時裝的萬靈丹，但能推動「慢時尚」觀念，促使消費者反思過度消費現象。有曾體驗紙時尚衣服者表示，對紙服的強韌度和舒適度感到驚訝，認為這項傳統工藝為當今時尚產業提供了永續新方向。本報綜合報道