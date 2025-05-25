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澳洲7童襲華人夫婦被起訴
澳洲悉尼一群青少年日前當街襲擊一對華人夫婦，警方已起訴涉事7名疑犯，所有被控的未成年人均獲准有條件保釋，下月將在兒童法院出庭受審。警方表示，最初有兩名12歲少女被起訴，隨後再有5名介乎11至16歲的未成年人遭逮捕和起訴。（綜合報道）
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