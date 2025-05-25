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巴國空域對印度禁飛令延長
巴基斯坦民航局上周五宣布，領空將繼續對印度航班關閉，時間延長至6月23日。根據航行通告，禁令適用於所有在印度註冊，由印度航空公司和運營商運營、擁有或租賃的飛機，包括軍用飛機。禁令實施後，印度航空公司被迫改變航線，大大增加飛行時間和運營成本。（綜合報道）
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