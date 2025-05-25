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傳美國安會數日內大幅裁員
美媒上周五引述消息報道，特朗普政府計劃大規模裁撤國家安全委員會員工。知情人士稱，當日國安會100多名人員行政休假。國安會預計在未來數天重大改革，包括裁員和加強自上而下的決策方式，將決策權集中在最高層。（綜合報道）
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