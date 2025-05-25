俄烏大規模換俘實行 首日互放270兵120民

將持續數日 最終各自釋放1000人 俄羅斯與烏克蘭按照在土耳其直接談判達成的共識，上周五及昨日啟動開戰以來最大規模交換俘虜行動。雙方首日各自釋放270名軍人及120名平民，翌日各有307名軍人獲釋，雙方最終將各自釋放1,000人。

俄羅斯國防部指，270名軍人及120名平民上周五獲釋，其中20名平民去年在庫爾斯克州遭烏軍擄走。俄羅斯軍人和平民抵達白羅斯，軍人轉乘飛機往莫斯科州，在國防部醫療設施接受治療。庫爾斯克州代州長欣施泰因表示，重獲自由的州內居民中沒有兒童，主要是退休長者。部分人已由親人接走，剩下的人暫住在臨時安置點。

獲釋庫州平民享補貼及物資 欣施泰因宣布，向每人發放3萬盧布（約2,955港元）補貼。俄羅斯紅十字會向獲釋的庫爾斯克州平民提供物資包，每人派發5,000盧布（約492港元）食品券。紅十字會將諮詢獲釋平民列出需求清單，並發放需要的醫療用品和康復器材。俄羅斯外交部長拉夫羅夫透露，交換戰俘結束後將向烏克蘭提交解決危機的方案。

烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫證實，獲釋回國的首批390人中包括270名軍人和120名平民。總統澤連斯基表示，期待換俘工作能繼續。國防部長烏梅羅夫指出，按照日前在土耳其伊斯坦布爾談判達成的協議，烏俄交換部分俘虜，整個交換行動可能持續數日。

俄攻基輔 庫州現新型地雷 據社交平台Telegram頻道「Mash」推算，身處烏克蘭的俄軍戰俘總數約1,300人，意味大部分人將在換俘行動結束後回國。而俄羅斯手上約10%烏軍戰俘，可透過換俘獲釋。烏克蘭首都基輔市長克利奇科稱，昨日受到俄羅斯聯合襲擊，敦促市民前往避難所。基輔軍政管理局稱，有無人機殘骸在舍甫琴科區墜落。

俄羅斯緊急情況部工兵在庫爾斯克州邊境地區發現3D打印的新型烏克蘭地雷，地雷外殼為塑膠製造，含30至40克炸藥，直徑約10厘米，上方覆蓋草和樹葉後難以發現，按壓後便會爆炸。本報綜合報道